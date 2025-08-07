Mercedes AMMETTE di aver commesso un errore con Antonelli: "Ne stiamo pagando il prezzo"

La Mercedes ha accettato la sua parte di responsabilità per la crisi di Andrea Kimi Antonelli nella stagione 2025 di Formula 1.

James Alisson, responsabile tecnico del team, ha affrontato le difficoltà del pilota italiano in dichiarazioni pubblicate da SoyMotor: "Abbiamo preso le misure sbagliate con la vettura, rendendo il nostro team meno competitivo, e lui ne sta pagando il prezzo, come George.

"Penso che lui, come tutti noi, sia molto stufo di questa serie di risultati ben al di sotto di quelli che avevamo ottenuto collettivamente all'inizio dell'anno.

"Spero che questo lo rassicuri un po', grazie a quello che gli abbiamo detto, e che si sia dimostrato valido. Se la macchina non è al livello giusto, sarà dura superare le qualifiche in una stagione d'esordio in Formula 1.

"È più che chiaro che dobbiamo migliorare la macchina, e il destino di Kimi cambierà di conseguenza. Speriamo che ascolti le nostre parole, perché sappiamo che anche lui si sta impegnando molto nella sua parte dell'equazione", ha rivelato.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

