La Mercedes non ha dubbi sul fatto che Andrea Kimi Antonelli dovrà affrontare un duro tradimento.

In un'intervista a GazzettaDelloSport, Toto Wolff ha rivelato cosa si aspetta dalla stagione 2026 di Formula 1: "La risposta è semplice: la Ferrari. Vedere la Ferrari contro la Mercedes sarebbe fantastico. Un vero classico.

"E poi Lewis e Charles contro Kimi e George: che battaglia incredibile! Un pilota italiano contro una squadra italiana, ve lo immaginate? Non ho dubbi che questo duello si svolgerà il prossimo anno o in futuro. Lo vedremo e sarà incredibile", ha dichiarato.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

