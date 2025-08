Wolff sorprende e fa una rara inversione di marcia per la Mercedes

Toto Wolff osserva con soddisfazione come Mohammed Ben Sulayem gestisca la FIA.

Nonostante in passato il rapporto con il capo della Mercedes sia stato segnato da tensioni e dal disappunto di Wolff per uno stile troppo rigido, oggi l’ex manager ammette che anche una disciplina ferrea può avere i suoi benefici, contribuendo a garantire ordine e rispetto nel mondo della competizione.

Da quando Ben Sulayem ha assunto la presidenza della FIA alla fine del 2021, si sono verificati diversi attriti con il direttore austriaco. Inizialmente, regole più severe – come il divieto di insulti – avevano creato non pochi malumori, ma nel tempo il clima sembra essersi allentato.

Wolff ha dichiarato: "Non si può negare che agisca con mano di ferro: nessuno si oppone al suo comando e questo, in certi casi, rappresenta un vantaggio", così come riportato da Motorsport.com. Questo approccio, seppur autorevole, contribuisce a mantenere elevati standard di comportamento, elemento fondamentale soprattutto per i giovani tifosi che guardano agli eroi della pista come modelli da seguire.

Divieto di insulti

Una delle misure maggiormente dibattute è stata proprio l’istituzione del divieto di insulti, norma inizialmente accolta con molte critiche. Già ad aprile la FIA riformulò la regola, riducendo le sanzioni e introducendo eccezioni per determinate situazioni. Il direttore di Mercedes ha espresso il suo sostegno a questa decisione, evidenziando come il comportamento corretto diventi un modello per le nuove generazioni.

"Ritengo che l'approccio nei confronti degli insulti sia ben ponderato. Molti piloti, infatti, che trasmettono in radio non parlano l’inglese come lingua madre: se un corridore francese o italiano utilizza espressioni forti, spesso lo fa per abitudine, avuta fin dai primi anni in karting, rendendo il loro impatto molto più marcato se tradotto in modo letterale", ha spiegato.

Un ulteriore tema caldo è stato l’ingresso di un undicesimo team in Formula 1. Il presidente della FIA ha sostenuto l’inclusione di Andretti, una mossa che, nonostante inizialmente il pilota austriaco fosse scettico, si è poi rivelata vantaggiosa soprattutto grazie anche al supporto di Cadillac. "È una scelta positiva per la competizione. Alla fine, qualcosa di buono è emerso da questa decisione", ha concluso Wolff.

