La Mercedes conferma la delusione con Kimi Antonelli

La Mercedes ha fortemente criticato le prestazioni di Andrea Kimi Antonelli e George Russell a seguito dei loro scarsi risultati nelle ultime settimane.

Toto Wolff, parlando alla stampa prima del Gran Premio d'Ungheria, ha dichiarato quanto segue sulla situazione attuale del team: "Dopo un weekend difficile in Belgio, puntiamo a essere più competitivi in Ungheria.

"Le nostre prestazioni nelle ultime gare non sono state all'altezza e ho in programma di lavorare per capire perché ciò sia accaduto e iniziare questo fine settimana.

"Il team ha lavorato duramente da Spa per ottimizzare questo impegno, mentre puntiamo a raggiungere la pausa estiva con un risultato positivo a Budapest", ha dichiarato.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP del Belgio?

Il Gran Premio del Belgio ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, con il pilota australiano che ne è uscito vittorioso e ha preso un vantaggio maggiore.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano nettamente vincitore e inseguitore del leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto una brutta esperienza quando è dovuto partire dalla pit lane a causa di modifiche alla sua vettura.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso e Carlos Sainz che hanno concluso molto indietro nella zona punti. Charles Leclerc ha conquistato un grande podio, resistendo agli attacchi di Max Verstappen.

