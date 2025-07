Mercedes ha commentato la realtà alla base della profonda crisi che sta attraversando Andrea “Kimi” Antonelli nella scuderia.

Andrea Shovlin, dirigente del team, ha spiegato che i recenti problemi di Antonelli – resi ancora più evidenti da un weekend particolarmente difficile al GP del Belgio, durante il quale non ha conquistato alcun punto – derivano da una maggiore difficoltà nel pilotare la vettura Mercedes.

Shovlin ha inoltre osservato che Russell riesce a sfruttare meglio le potenzialità dell’auto, facendo leva sui suoi anni di esperienza in Formula 1 per estrarre il massimo da una macchina complessa in qualifica: “Kimi non dispone di questo vantaggio, ed è proprio per questo che i suoi risultati sono recentemente calati.

"Tuttavia, il fattore chiave resta la necessità di risolvere questo problema, perché l’anno è ancora lungo”, ha sottolineato il dirigente.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP del Belgio?

Il Gran Premio del Belgio ha fornito un'ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma restano alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Nessuno dei piloti ha avuto margine di manovra sul circuito di Spa, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri durante la gara.

La Ferrari è riuscita a rimanere in gara, mentre Leclerc e Hamilton hanno approfittato della scivolata dei piloti Mercedes, e il pilota monegasco è salito sul podio. Un'altra delusione è che l'Aston Martin non ha potuto schierare nessuno dei suoi due piloti, Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 516 punti

2. Ferrari 248 punti

3. Mercedes 220 punti

4. Red Bull Racing 192 punti

5. Williams 70 punti

6. Kick Sauber 43 punti

7. Racing Bulls 41 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

