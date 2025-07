Nico Rosberg svela un FORTE SEGRETO su Lewis Hamilton

Le bizzarrie giovanili di Lewis Hamilton sono venute alla luce, secondo il suo eterno rivale e amico d'infanzia, Nico Rosberg.

Il tedesco ha vinto il suo unico titolo di F1 nel 2016 e si è improvvisamente ritirato dal commentare e analizzare le gare per Sky Sports.

È stato lì che ha spiegato di aver ricevuto una foto d'infanzia di lui e Hamilton. Nella foto, entrambi appaiono seduti su un quad, con un aspetto sorprendentemente fresco e giovanile, e Rosberg ha ricordato con affetto alcune delle folli avventure vissute da Hamilton in gioventù: "Andavamo sempre in vacanza insieme; a quei tempi eravamo grandi amici.

"In quella foto, che mi è stata inviata, siamo a casa dei miei genitori, a divertirci un mondo sul quad, sempre con il motore a tutto gas. Lewis era un genio! Ricordo una volta che siamo usciti insieme su una moto d'acqua (ride). Ero sul sedile posteriore della stessa moto e, che spavento!, sono finito a volare in aria in modo impressionante", ha detto ridendo.

"Dopo, abbiamo provato delle moto d'acqua in piedi, e l'ho visto lanciarsi su un'onda gigante dal traghetto. La moto non riusciva ad arrivare abbastanza in alto; Non avevo mai visto nessuno volare così in alto e poi schiantarsi così all'improvviso, colpendo il mento durante l'atterraggio (ride)." È rimasto lì, mezzo privo di sensi, e ho dovuto assicurarmi che il suo mento stesse bene. Un vero pazzo!

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

