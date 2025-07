NUOVE critiche ad Hamilton per il suo comportamento nei confronti della Ferrari

Sono emerse preoccupazioni dopo che è stato rivelato che Lewis Hamilton ha condotto intensi incontri con la Ferrari per tentare di migliorare le prestazioni della Scuderia in Formula 1.

Il sette volte campione del mondo ha avuto colloqui fondamentali con i vertici del team e, tra una gara e l’altra, ha inviato documenti contenenti suggerimenti per il miglioramento. Questi “promemoria” hanno suscitato l’allarme dell’ex direttore tecnico di F1, Gary Anderson.

Secondo quanto riferito da The Telegraph, questo tipo di comunicazione potrebbe minare il rapporto positivo per cui Hamilton è solito impegnarsi: “Ho trovato preoccupante leggere che Hamilton abbia inviato note a Ferrari indicando le aree in cui intervenire.

"Si potrebbe pensare che si tratti semplicemente di un pilota intenzionato ad aiutare il proprio team, ma, in base alla mia esperienza, non è il modo giusto di procedere. L’ideale sarebbe incontrarsi di persona con i responsabili, scambiarsi opinioni sincere e discutere costruttivamente dei miglioramenti necessari”, ha commentato Anderson.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

