La Mercedes approfitta dell'esonero di Horner dalla Red Bull

Christian Horner, 51 anni, è stato estromesso dalla Red Bull Racing dopo oltre vent’anni alla guida, una mossa che ha consentito a Mercedes di cogliere l’opportunità di rinnovare il panorama in Formula 1.

Con questa decisione si è concluso non solo il lungo mandato, ma anche il prestigioso record di essere il team principal con la carriera più estesa in questa disciplina.

La scelta, che ha colto di sorpresa molti, segna la fine di un’epoca per la scuderia fondata da Horner nel 2005 a Milton Keynes. Ora il compito passa al 53enne Toto Wolff, che prenderà le redini del team.

Correlato: URGENTE: dicono che Hamilton potrebbe lasciare la Ferrari!

Wolff guida la Formula 1 dopo l'uscita di Horner

Toto Wolff si è unito alla Mercedes agli inizi del 2013, assicurandosi sin da subito una quota rilevante nel team. Durante la sua gestione, in particolare tra il 2014 e il 2021, Wolff ha guidato la squadra alla conquista di numerosi titoli sia piloti sia costruttori, affermandosi come un punto di riferimento nel mondo del motorsport.

Con oltre 12 anni al timone della Mercedes, detiene il primato per la longevità in Formula 1, seguito da Frédéric Vasseur, entrato in Ferrari a fine 2022. Ad arricchire questo scenario competitivo, Andrea Stella, nominato direttore della McLaren nel 2023, completa il quadro dei leader in pista.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato