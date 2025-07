Sainz consiglia un pilota che sta per essere TRADITO dalla sua squadra

Il futuro di George Russell e di Mercedes rimane incerto, come ha spiegato Carlos Sainz in una recente intervista a Talksport Driving.

Nonostante una stagione complessivamente solida, il destino del pilota britannico è messo in discussione dai pettegolezzi che suggeriscono l’arrivo di Max Verstappen nel colosso tedesco. Attualmente, Russell non ha visto rinnovato il suo contratto, il quale scadrà entro la fine di quest’anno, alimentando così ulteriori incognite sul suo prossimo futuro in F1.

La situazione si complica ulteriormente per il pilota olandese, il quale sta valutando l’ipotesi di lasciare Red Bull a causa di performance che non corrispondono alle aspettative iniziali.

Si discute, infatti, di un possibile passaggio alla Mercedes, scenario che potrebbe mettere in difficoltà il giovane britannico poiché il team tedesco ha manifestato un interesse molto concreto verso il pilota della Red Bull. Nel frattempo, anche Verstappen ha avviato colloqui con il manager Toto Wolff, benché al momento non sia stata presa alcuna decisione definitiva in merito.

Una situazione poco ideale

Carlos Sainz, ben consapevole delle incertezze che caratterizzano il mondo del motorsport, ha espresso solidarietà verso la condizione di Russell. “Da pilota non si è mai preparati a confrontarsi con tali situazioni: tutti cerchiamo di nascondere l’impatto emotivo e di mantenere alta la concentrazione,” ha commentato lo spagnolo, ricordando di aver dovuto cercare una nuova sfida quando in Ferrari il posto le fu contestato da Lewis Hamilton. Le difficoltà contrattuali e i continui rumori di corridoio aggiungono una dose di pressione non da poco all’attuale campione.

Nonostante le voci che circolano, il pilota della Williams resta fiducioso sulla possibilità di concludere la stagione in maniera positiva. “Sono convinto che, nonostante le speculazioni sul tuo futuro e la pressione interna al team, si possa vivere una stagione straordinaria. Quello che George ha dimostrato quest’anno e ciò che ho sperimentato personalmente mi fanno credere in un finale di stagione di grande impatto,” ha affermato Sainz.

Russell, infatti, ha saputo alternarsi frequentemente tra i primi cinque classificati, arrivando addirittura a segnare una vittoria a Montreal, mentre il futuro si prospetta ricco di opzioni: da un possibile cambio verso Red Bull o Aston Martin, fino all’ipotesi di un contratto annuale con la Mercedes in attesa di ulteriori evoluzioni per il 2026.

