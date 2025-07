Programma del GP di F1 del Belgio e gara sprint

Così come nel 2023, anche quest’anno il Circuito di Spa-Francorchamps ospiterà un weekend sprint di Formula 1. L’attesa non sarà lunga, dal momento che il Gran Premio del Belgio si disputerà tra due settimane. GP Fans ti anticipa il calendario per prepararti alla seconda gara sul tracciato di casa di Max Verstappen.

La prima edizione del Gran Premio del Belgio si corse nel 1925, ben prima dell’avvento della moderna Formula 1. La prossima manifestazione rappresenterà la 81ª nella storia dell’evento. Fino al 1970 la gara si disputò sempre a Spa-Francorchamps, ad eccezione del 1946, quando si utilizzò un tracciato ridotto a Ter Kamerenbos, nei pressi di Bruxelles.

Con il passare degli anni il circuito si rivelò troppo insidioso per l’élite, facendo sì che eventi simili venissero organizzati a Nivelles-Baulers e a Zolder.

Dopo importanti lavori di ristrutturazione, la Formula 1 fece il suo ritorno nelle Ardenne nel 1983 e, fatta eccezione per il 2003 a causa di controversie legate alla pubblicità del tabacco e per il 2006 per via dei lavori in corso, il Gran Premio si tiene quasi ininterrottamente. Il 27 luglio, la F1 tornerà a sfidarsi sul leggendario tracciato per la 58ª edizione dell’evento.

Calendario del sprint weekend

Un weekend sprint prevede, oltre al Gran Premio di domenica, una breve gara che si corre il sabato. Per questo motivo, il venerdì 25 luglio è prevista una unica sessione di prove libere, seguita nel pomeriggio dalla qualificazione per lo Sprint.

Il sabato 26 luglio si disputerà la gara sprint e, successivamente, avrà luogo la sessione di qualificazione per la gara principale. Infine, domenica 27 luglio il circuito di Spa-Francorchamps sarà nuovamente teatro del Gran Premio del Belgio.

