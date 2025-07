La Mercedes recupererà FACILMENTE 100 milioni di euro per Verstappen!

Max Verstappen è spesso associato a un ipotetico passaggio alla Mercedes per la stagione 2026. Secondo il noto dirigente sportivo olandese Bob van Oosterhout, se l’operazione si concretizzasse, Mercedes-Benz potrebbe trarne enormi vantaggi, non solo sul circuito ma anche in termini di immagine e strategie di marketing.

Durante il Gran Premio a Silverstone si è acceso il dibattito sul futuro del pilota. Recentemente, in occasione della gara casalinga di George Russell, la mancata comunicazione di un nuovo contratto con il team tedesco ha sollevato dei dubbi sulla fluidità dei negoziati. Tutto sembra indicare che Toto Wolff abbia deciso di sospendere le trattative in attesa della decisione finale di Verstappen.

Van Oosterhout ha dichiarato che, qualora Mercedes-Benz riuscisse a ingaggiare il pilota, l’impatto sul brand sarebbe immenso, andando ben oltre i successi in pista. “È qualcosa di quasi impossibile da quantificare,” ha commentato in un’intervista a Formule1.nl.

Russell non può incarnare l’immagine della Mercedes, ma Verstappen sì

Quando Lewis Hamilton ha annunciato la sua partenza da Mercedes, il team ha subito un duro colpo, poiché nessun altro pilota al momento sembrava in grado di colmare quel vuoto. Secondo Van Oosterhout, la figura globale di Hamilton ha conferito un valore inestimabile al marchio, mentre il giovane George Russell fatica a incidere allo stesso modo nel panorama internazionale.

Max Verstappen, invece, possiede tutte le qualità necessarie per portare il prestigio della Mercedes a nuovi livelli. Il suo rendimento in pista, spesso descritto come quasi sovrumano, si sposa con una personalità estremamente carismatica. Il dirigente olandese sostiene addirittura che, se si rendesse necessario rescindere il contratto di Verstappen con la Red Bull per facilitare il passaggio alla Mercedes, un costo di circa cento milioni di euro risulterebbe insignificante se paragonato ai molteplici ritorni in termini di sponsorizzazioni e strategie di marketing.

Van Oosterhout conclude: “L’ingaggio di Max potrebbe trasformare radicalmente il valore del marchio Mercedes, tanto che i benefici economici risultanti sarebbero difficili da misurare. Immaginate che per consentire il trasferimento sia necessario disdire il contratto con la Red Bull per una cifra intorno ai cento milioni di euro: quella somma verrebbe ampiamente ripagata da un incremento di visibilità e dalle numerose opportunità di mercato.”

