Lewis Hamilton ha ottenuto un risultato spettacolare nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, mentre Carlos Sainz ha avuto ulteriori problemi.

La fortuna è stata dalla parte del sette volte campione del mondo nella sua prima sessione al volante di una Ferrari nel weekend di casa, e ha fatto segnare il miglior giro con un tempo di 1:26.892, battendo Lando Norris di 0,023 secondi.

Oscar Piastri ha chiuso alle loro spalle, davanti a Charles Leclerc e George Russell. Il resto della top 10 è stato completato da Isack Hadjar, Alexander Albon, Liam Lawson, Kimi Antonelli e Max Verstappen.

Una bandiera gialla ha impedito ad altri piloti come Verstappen e Norris di migliorare i propri tempi, lasciando Lewis in prima posizione. Fernando Alonso, invece, ha concluso 11°, mentre Carlos Sainz ha avuto alcuni problemi ed è arrivato 13°.

Franco Colapinto ha superato il compagno di squadra e si è classificato sedicesimo nella sessione di apertura del weekend del Gran Premio di Gran Bretagna.

Risultati FP1 del GP di Gran Bretagna

Posizione Pilota 1 Lewis Hamilton 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 Charles Leclerc 5 George Russell 6 Isack Hadjar 7 Alexander Albon 8 Liam Lawson 9 Kimi Antonelli 10 Max Verstappen 11 Fernando Alonso 12 Lance Stroll 13 Carlos Sainz 14 Arvin Lindblad 15 Esteban Ocon 16 Franco Colapinto 17 Paul Aaron 18 Oliver Bearman 19 Pierre Gasly 20 Gabriel Bortoleto

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Austria?

Il Gran Premio d'Austria ha fornito un'ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Spielberg per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non offre molte opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e lo hanno pagato a caro prezzo, come Max Verstappen e Kimi Antonelli, che si sono scontrati al primo giro.

La Ferrari è riuscita a mantenere una buona costanza di rendimento, con Leclerc nuovamente sul podio e Lewis Hamilton quarto nel GP d'Austria. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a segnare di nuovo grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 417 punti

2. Ferrari 210 punti

3. Mercedes 209 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Racing Bulls 36 punti

7. Haas 29 punti

8. Aston Martin 28 punti

9. Kick Sauber 26 punti

10. Alpine 11 punti

