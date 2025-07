Orari e canali TV del GP di Gran Bretagna

Gli allenamenti di F1 inizieranno questo venerdì in vista del dodicesimo Gran Premio della stagione 2025, che si svolgerà in Gran Bretagna sul celebre circuito di Silverstone.

In questa tappa, Lewis Hamilton, ora alla Ferrari, cercherà di sfruttare al meglio le novità introdotte nella vettura, mentre il giovane talento Andrea Kimi Antonelli punta a confermarsi come una vera sorpresa. Carlos Sainz, in Williams, punta invece a trovare il giusto equilibrio competitivo. Parallelamente, Aston Martin e Fernando Alonso cercheranno di mantenere il recente slancio ottenuto grazie alle migliorie tecniche apportate al monoposto.

Qui di seguito trovi tutte le informazioni utili per seguire, in diretta, gli allenamenti di venerdì, con gli orari e i canali televisivi dedicati per Stati Uniti, Messico, Colombia, Argentina, Spagna e Italia. Inoltre, per i più appassionati, F1TV Pro sarà disponibile in alcuni paesi e potrai vivere il Gran Premio di Gran Bretagna in 4K UHD su F1 TV Premium.

Correlato: Lewis Hamilton DECIDE il suo futuro alla Ferrari!

Pratiche Libere 1 (FP1) - Venerdì 4 luglio 2025

Stati Uniti (ora del Pacifico): 04:30 hrs Messico: 05:30 hrs Stati Uniti (ora centrale): 06:30 hrs Colombia: 06:30 hrs Stati Uniti (ora dell'Est): 07:30 hrs Argentina: 08:30 hrs Spagna e Italia: 13:30 hrs

Pratiche Libere 2 (FP2) - Venerdì 4 luglio 2025

Stati Uniti (ora del Pacifico): 08:00 hrs Messico: 09:00 hrs Stati Uniti (ora centrale): 10:00 hrs Colombia: 10:00 hrs Stati Uniti (ora dell'Est): 11:00 hrs Argentina: 12:00 hrs Spagna e Italia: 17:00 hrs

Come seguire in diretta gli allenamenti di F1 in TV

Negli Stati Uniti la diretta sarà trasmessa su ESPN ed ESPN Deportes, mentre in Spagna gli appassionati potranno seguirla su DAZN. In Italia l’azione sarà in onda su Sky Sport F1. Per il Messico il palinsesto prevede Fox Sports, mentre in Colombia e Argentina la diretta arriverà tramite Disney+.

Inoltre, F1TV Pro è disponibile in alcuni mercati e potrai goderti il Gran Premio di Gran Bretagna in 4K UHD su F1 TV Premium: clicca QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato