Hamilton, Antonelli e tutto quello che c'è da sapere sul GP di Gran Bretagna

Dopo il Gran Premio d'Austria, la Formula 1 si sposta nel Regno Unito per una gara emozionante sul celebre circuito di Silverstone.

La doppia weekend volge al termine, rendendo questa tappa un’occasione importante per diversi piloti che corrono in patria. Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell e Oliver Bearman vedono Silverstone come il palcoscenico ideale per brillare davanti ai tifosi.

Norris intende sfruttare lo slancio della vittoria alla Red Bull Ring nella corsa al titolo, mentre Hamilton, quarto ad Austria, mira a offrire una prestazione memorabile. Russell e il novellino Bearman, sostenuti dal pubblico, ambiscono a conquistare punti preziosi.

Silverstone

Il circuito di Silverstone, conosciuto anche per la vicinanza delle sedi di diverse scuderie di Formula 1, si estende su 5,8 km ed è ben noto ai piloti internazionali.

Il tracciato, che offre due zone DRS – una sulla retta di partenza/arrivo e l’altra su Hangar Straight – fa parte del campionato sin dal 1950 e ha visto, nel 2020, Max Verstappen segnare il giro più veloce con 1:27.097.

La gara del weekend, articolata in 52 giri, prevede venerdì 4 luglio due sessioni di prove libere e sabato un’ultima sessione pre-qualifiche che definirà la griglia per il GP britannico, in programma domenica 6 luglio.

