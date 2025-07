Antonelli ha un vantaggio su Russell se Verstappen firma per la Mercedes

Juan Pablo Montoya, ex pilota di Formula 1, ha svelato alcuni dettagli sulla strategia che Mercedes intende adottare per il 2026, anno in cui Max Verstappen entrerà a far parte delle Silver Arrows. La domanda che ora si pone è: chi sarà il compagno in squadra, George Russell o il promettente Andrea Kimi Antonelli?

In un’intervista rilasciata a BettingLounge.co.uk, Montoya ha spiegato gli obiettivi di Toto Wolff e di Mercedes per la stagione entrante. "Ritengo che, qualora Max avesse l’opportunità di cambiare squadra, Wolff farà il possibile per confermargli il passaggio. L’idea migliore sarebbe ingaggiarlo fin da subito. È essenziale che, nel momento in cui si presenti la chance di lasciare la Red Bull, Mercedes possa contare su di lui, garantendo così il suo posto per il 2027.

"Una volta entrato in squadra, la scelta per Wolff sarà decidere se puntare su George Russell per un impegno a lungo termine oppure mantenere Kimi Antonelli. In quest’ambito, Mercedes mantiene un certo vantaggio con Kimi, a cui potrebbe proporre rinnovi annuali, mentre il vero interrogativo resta se George accepterà un contratto di un anno con opzione di proroga.

"Il pilota britannico ha dimostrato di essere un grande talento, il che potrebbe spingere la Red Bull a fare di tutto per sottrarlo, trasformando così l’interno della squadra tedesca in una vera sfida."

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Austria?

Il Gran Premio d'Austria ha fornito un'ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Spielberg per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non offre molte opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e lo hanno pagato a caro prezzo, come Max Verstappen e Kimi Antonelli, che si sono scontrati al primo giro.

La Ferrari è riuscita a mantenere una buona costanza di rendimento, con Leclerc nuovamente sul podio e Lewis Hamilton quarto nel GP d'Austria. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a segnare di nuovo grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 417 punti

2. Ferrari 210 punti

3. Mercedes 209 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Racing Bulls 36 punti

7. Haas 29 punti

8. Aston Martin 28 punti

9. Kick Sauber 26 punti

10. Alpine 11 punti

