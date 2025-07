NOTIZIA BOMBA: Mercedes SCEGLIE tra Antonelli e Russell come compagno di Verstappen

Secondo quanto riportato, la Mercedes avrebbe scelto tra George Russell e Kimi Antonelli come compagno di squadra di Max Verstappen nel 2026.

Sky Sports Italia ha annunciato mercoledì che Verstappen ha segretamente approvato la proposta del dirigente Mercedes Toto Wolff. In vista del 2026, Wolff si trova di fronte a una scelta difficile, avendo tre alternative per ricoprire due posti.

Con questa mossa, la squadra sembra aver preso una decisione definitiva. La testata osserva che, se l'arrivo di Verstappen fosse confermato, l'opzione preferita sarebbe quella di avere Andrea Kimi Antonelli come compagno di squadra, lasciando da parte George Russell.

Entrambi i piloti hanno contratti in scadenza con la Mercedes. Secondo alcune indiscrezioni, se l'accordo dovesse essere finalizzato, Verstappen prenderà il posto di Russell, che è in trattativa per un possibile prolungamento del contratto per circa 35 milioni di euro.

Sebbene il team apprezzi molto l'inglese, l'opportunità di ingaggiare l'olandese è irresistibile, il che potrebbe innescare un effetto domino nel mercato piloti, con Red Bull e, forse, Aston Martin che monitorano attentamente la situazione di Russell.

Come si è comportato il Campionato Piloti dopo il GP d'Austria?

Il Gran Premio d'Austria ha regalato una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico nettamente vincitore e inseguitore del capoclassifica. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto una brutta esperienza quando si è scontrato con Max Verstappen, mandando entrambi fuori gara al primo giro. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che ha conquistato un altro punto stagionale e Carlos Sainz che non ha potuto nemmeno prendere il via perché la sua macchina ha preso fuoco durante il giro di formazione.

Nella gara della Ferrari, non ci sono state sensazioni positive per Lewis Hamilton, che ha concluso ancora una volta dietro a Charles Leclerc.

1. Óscar Piastri 216 punti

2. Lando Norris 201 punti

3. Max Verstappen 155 punti

4. George Russell 146 punti

5. Charles Leclerc 119 punti

6. Lewis Hamilton 91 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 63 punti

8. Alexander Albon 42 punti

9. Esteban Ocon 23 punti

10. Nico Hülkenberg 22 punti

11. Isack Hadjar 21 punti

12. Lance Stroll 14 punti

13. Fernando Alonso 14 punti

14. Carlos Sainz 13 punti

15. Liam Lawson 12 punti

16. Pierre Gasly 11 punti

17. Yuki Tsunoda 10 punti

18. Oliver Bearman 6 punti

19. Gabriel Bortoleto 4 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

