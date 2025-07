La Ferrari RISPONDE se abbandonerà la vettura del 2025

La Ferrari ha risposto alle domande sull'eventuale abbandono dello sviluppo della SF-25 per concentrarsi sulla pianificazione della monoposto del 2026.

Il direttore della Scuderia, Jérôme d'Ambrosio, ha parlato a FormulaPassion dei suoi piani per i prossimi mesi: "Il nuovo fondo ci ha dato quello che ci aspettavamo; è un passo avanti. È un'evoluzione della filosofia attuale.

"Non c'è stato un cambiamento radicale nella filosofia della vettura. Abbiamo semplicemente aggiunto carico aerodinamico. Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, ovviamente non rivelerò i nostri piani per i prossimi sei mesi.

"Siamo in una fase in cui dobbiamo considerare l'equilibrio tra il 2025 e il 2026. Ci stiamo pensando dall'inizio dell'anno. Il 2026 sarà un cambiamento importante, ma c'è anche il 2025 e vogliamo migliorarlo. Dobbiamo trovare un equilibrio tra i due", ha rivelato.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Austria?

Il Gran Premio d'Austria ha fornito un'ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Spielberg per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non offre molte opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e lo hanno pagato a caro prezzo, come Max Verstappen e Kimi Antonelli, che si sono scontrati al primo giro.

La Ferrari è riuscita a mantenere una buona costanza di rendimento, con Leclerc nuovamente sul podio e Lewis Hamilton quarto nel GP d'Austria. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a segnare di nuovo grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 417 punti

2. Ferrari 210 punti

3. Mercedes 209 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Racing Bulls 36 punti

7. Haas 29 punti

8. Aston Martin 28 punti

9. Kick Sauber 26 punti

10. Alpine 11 punti

