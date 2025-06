Kimi Antonelli Oggi: Lancia un messaggio forte sull'incidente con Verstappen; Apprendimento dopo l'incidente

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Antonelli di Lunedi 30 giugno 2025 in Formula 1.

Max Verstappen vuole mettere alle spalle il turbolento weekend del Gran Premio d'Austria. Il pilota olandese, che ha concluso il sabato in settima posizione, è stato coinvolto in un incidente durante la gara: a tre curve ha colpito Andrea Kimi Antonelli, costringendolo ad abbandonare la corsa. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli ha offerto le sue scuse dopo il Gran Premio d’Austria per l’incidente al primo giro con Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio d’Austria ha regalato una gara intensa, in cui Lando Norris si è contrapposto a Oscar Piastri in una battaglia appassionante, mentre nelle retrovie si sono consumati scontri altrettanto accesi. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio d'Austria ha confermato la supremazia della McLaren in una stagione in cui il team britannico si distingue per costanza e determinazione. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato