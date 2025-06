Verstappen sottolinea l'importante APPRENDIMENTO per Antonelli dopo l'incidente in Austria

Max Verstappen vuole mettere alle spalle il turbolento weekend del Gran Premio d'Austria. Il pilota olandese, che ha concluso il sabato in settima posizione, è stato coinvolto in un incidente durante la gara: a tre curve ha colpito Andrea Kimi Antonelli, costringendolo ad abbandonare la corsa.

Dopo un sabato ricco di emozioni, Verstappen è rientrato in pista con un rinnovato ottimismo, superando fin dalla ripartenza Liam Lawson per conquistare la sesta posizione. Si trovava a seguire da vicino Charles Leclerc, Lewis Hamilton e George Russell quando, nella terza curva, Antonelli ha avuto un contatto inaspettato con lui.

La situazione è precipitata quando l'urto ha investito la parte posteriore del monoposto olandese: la Mercedes coinvolta non è riuscita a frenare a causa dei pneumatici posteriori che non collaboravano, costringendo entrambi i piloti a ritirarsi dalla gara.

Verstappen e Antonelli dialogano

Poco dopo l'incidente, le immagini diffuse sui social hanno mostrato Verstappen e Antonelli incontrarsi in pista.

I due si sono fermati vicino alle vetture per confrontarsi, e l’italiano ha espresso le sue scuse, illustrando nel dettaglio quanto accaduto e spiegando perché non era riuscito a frenare in curva.

"Ho parlato con Kimi, lui è venuto all’hospitality e ne abbiamo discusso. Ogni pilota commette quell’errore almeno una volta, nessuno lo fa di proposito," ha dichiarato Max. "Per me non è una questione grave, è tutto sistemato, è stata solo sfortuna."

