Il Red Bull Ring ospiterà le qualifiche del Gran Premio d'Austria questo sabato 28 giugno.

Il circuito di Spielberg sarà la prossima tappa della stagione, dove Lewis Hamilton con la Ferrari cercherà di capitalizzare i suoi miglioramenti, Andrea Kimi Antonelli consoliderà la sua posizione di campione del mondo e Carlos Sainz troverà la sua performance con la Williams.

Aston Martin e Fernando Alonso, d'altra parte, cercheranno di superare il disagio causato dalla loro scarsa competitività finora in questa stagione e di vincere per la terza volta consecutiva.

Questo potrebbe essere un fine settimana speciale per Colapinto, che avrà l'opportunità di consolidare ulteriormente la sua permanenza in Alpine dopo aver preso il posto di Jack Doohan.

Ecco tutto quello che c'è da sapere in vista di sabato su programmi e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma GP d'Austria, 28 giugno

Sabato

FP3

Spagna: 12:30 / DAZN

12:30 / DAZN Argentina: 7:30 /Stella +

7:30 /Stella + Colombia: 05:30. /Stella +

05:30. /Stella + Messico: 04:30. /Fox Sport

04:30. /Fox Sport Stati Uniti (Pacifico): 03:30. /ESPN

Qualità

Spagna: 16:00 / DAZN

16:00 / DAZN Argentina: 11:00 /Star +

11:00 /Star + Colombia: 09:00 /Star +

09:00 /Star + Messico: 08:00 / Fox Sports

08:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 07:00 /ESPN

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada è stato una sorpresa, con la Mercedes che ha dominato la gara, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Sul circuito di Montreal, non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non consente molte chiare opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e hanno pagato caro, come Lando Norris, che ha avuto un terribile incidente.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, con Antonelli che ha conquistato il suo primo podio da pilota di Formula 1 e George Russell che ha vinto la gara dall'inizio alla fine. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a conquistare nuovamente punti nel Campionato Mondiale per Squadre grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 374 punti

2. Mercedes 199 punti

3. Ferrari 183 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Haas 28 punti

7. Racing Bulls 28 punti

8. Aston Martin 22 punti

9. Kick Sauber 20 punti

10. Alpine 11 punti

