Carlos Sainz umilia ancora una volta Lewis Hamilton, precedendo il pilota della Ferrari nelle FP1 del Gran Premio d'Austria.

Lando Norris è rimasto impressionato dalla prestazione di Alex Dunne, il debuttante che ha debuttato in McLaren nelle FP1 del Gran Premio d'Austria. Il giovane pilota, contro ogni pronostico, ha concluso la sessione al quarto posto, a soli 0,069 secondi da Oscar Piastri.

George Russell ha fatto segnare il miglior tempo con un giro di 1:05.542 secondi, davanti a Max Verstappen. Più indietro c'erano Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Isack Hadjar. Kimi Antonelli ha concluso all'undicesimo posto, mentre Fernando Alonso ha chiuso più indietro, al quattordicesimo.

Franco Colapinto ha concluso al sedicesimo posto, battendo Yuki Tsunoda della Red Bull Racing di 0,016 secondi.

Risultati FP1 del GP d'Austria

Posizione Pilota 1 George Russell 2 Max Verstappen 3 Oscar Piastri 4 Alex Dunne 5 Pierre Gasly 6 Gabriel Bortoleto 7 Alexander Albon 8 Carlos Sainz 9 Lewis Hamilton 10 Isack Hadjar 11 Kimi Antonelli 12 Nico Hulkenberg 13 Lance Stroll 14 Fernando Alonso 15 Liam Lawson 16 Franco Colapinto 17 Yuki Tsunoda 18 Dino Beganovic 19 Esteban Ocon 20 Oliver Bearman

Come sta andando il Campionato Piloti in vista del GP d'Austria?

Il Gran Premio del Canada ha regalato una gara in cui George Russell ha vinto comodamente, ma le posizioni rimanenti sono state combattute a tutto gas. Oscar Piastri e Lando Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano nettamente vincitore e leader del campionato più che mai.

Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente, è riuscito a fare la storia conquistando il primo podio della sua carriera in F1. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio molto positivo, con Alonso che ha conquistato un'altra vittoria stagionale e Carlos Sainz che ha strappato il decimo posto.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono state sensazioni positive per Lewis Hamilton, che ha concluso ancora una volta alle spalle di Charles Leclerc. Rivediamo la classifica del Campionato del Mondo dopo la gara di Montreal.

1. Oscar Piastri 198 punti

2. Lando Norris 176 punti

3. Max Verstappen 155 punti

4. George Russell 136 punti

5. Charles Leclerc 104 punti

6. Lewis Hamilton 79 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 63 punti

8. Alexander Albon 42 punti

9. Esteban Ocon 22 punti

10. Isack Hadjar 21 punti

11. Nico Hülkenberg 20 punti

12. Lance Stroll 14 punti

13. Carlos Sainz 13 punti

14. Pierre Gasly 11 punti

15. Yuki Tsunoda 10 punti

16. Fernando Alonso 8 punti

17. Oliver Bearman 6 punti

18. Liam Lawson 4 punti

19. Franco Colapinto 0 punti

20. Gabriele Bortoleto 0 punti

