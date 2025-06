Programma e canali TV del GP d'Austria 2025

Los allenamenti di F1 per l’undicesimo Gran Premio della stagione 2025 in Austria inizieranno questo venerdì, offrendo nuove opportunità ai protagonisti della stagione.

Sul circuito di Spielberg, Lewis Hamilton, che pilota per la Ferrari, cercherà di capitalizzare i miglioramenti apportati, mentre Andrea “Kimi” Antonelli si conferma come la rivelazione in ascesa e Carlos Sainz punta a ritrovare il giusto ritmo con la Williams.

Nel frattempo, Aston Martin e Fernando Alonso sono determinati a superare le difficoltà finora incontrate e a realizzare il loro terzo successo consecutivo. Questo potrebbe essere un weekend speciale per Colapinto, che avrà l’opportunità di consolidare ulteriormente la sua presenza in Alpine, subentrando a Jack Doohan.

Ecco tutto ciò che serve sapere per prepararsi al venerdì, con gli orari e i canali televisivi dedicati alle sessioni di allenamento, sia per il pubblico in America Latina, Spagna, Italia che negli Stati Uniti.

Pratiche libere 1 (FP1) - Venerdì 26 giugno 2025

La prima sessione inizierà al mattino nelle Americhe. Di seguito gli orari di inizio: Stati Uniti (ora del Pacifico): 04:30 hrs Messico: 05:30 hrs Stati Uniti (ora centrale): 06:30 hrs Colombia: 06:30 hrs Stati Uniti (ora dell'Est): 07:30 hrs Argentina: 08:30 hrs Spagna e Italia: 13:30 hrs

Pratiche libere 2 (FP2) - Venerdì 26 giugno 2025

La seconda sessione di allenamento proseguirà nel corso della giornata. Ecco gli orari: Stati Uniti (ora del Pacifico): 08:00 hrs Messico: 09:00 hrs Stati Uniti (ora centrale): 10:00 hrs Colombia: 10:00 hrs Stati Uniti (ora dell'Est): 11:00 hrs Argentina: 12:00 hrs Spagna e Italia: 17:00 hrs

Come seguire in diretta gli allenamenti di F1 in televisione?

Le seguenti emittenti detengono i diritti per trasmettere in diretta l’azione dalla capitale della F1 a Miami. Consulta la programmazione locale: Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

F1TV Pro è inoltre disponibile in alcuni paesi selezionati. Trasmetti il Gran Premio del Austria in 4K UHD con F1 TV Premium: clicca QUI.

