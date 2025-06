Russell o Verstappen nel 2026? Mercedes offre un aggiornamento cruciale sul futuro.

Toto Wolff non nasconde l’entusiasmo per George Russell dopo una prestazione notevole in qualifica sabato. Il team principal della Mercedes ha elogiato il pilota, che ha conquistato la pole position a Montreal, preannunciando un futuro promettente per il britannico all’interno della scuderia.

Russell ha registrato il giro più veloce, distanziando Max Verstappen della Red Bull di appena 0,160 secondi, e non è la prima volta che brilla in Canada, avendo già conquistato il primo posto l’anno scorso. Fin dal suo ingresso in Formula 1 nel 2010, Mercedes ha totalizzato 134 pole, e quella di Montreal si distingue per la sua importanza. Durante le prove libere di venerdì, l’auto argento mostrava già segnali di competitività, con Russell protagonista nella seconda sessione.

Nuovo contratto?

Wolff si è dichiarato molto orgoglioso del giovane britannico e, in un’intervista a Sky Sports, ha accennato alla possibilità di rinnovarne il contratto. "Ci sono tutte le ragioni per farlo al più presto", ha affermato, sottolineando l’eccellenza del giro, specialmente in una gara con la forte concorrenza di Verstappen e di altri team prestigiosi come McLaren e Ferrari. "È stata una prestazione straordinaria; è stato l’unico a toccare il tempo di 1 minuto e 10 secondi, un risultato impressionante date le circostanze", ha aggiunto l’austriaco.

La sessione di qualifica non è stata priva di difficoltà. "All’inizio il percorso non è stato per nulla semplice", ha spiegato Wolff, ma Russell è riuscito a ritrovare il ritmo nelle ultime giri, optando per pneumatici morbidi e passando a composti medi con notevole fluidità. Secondo il dirigente, questa pole rappresenta una delle migliori della carriera del pilota e lo avvicina a un contratto a lungo termine con Mercedes. Nonostante i vari rumores su Verstappen, Wolff è convinto del potenziale e della maturità del britannico, che da anni guida la squadra secondo il progetto tracciato fin dall’inizio.

