Calendario delle qualifiche e canali TV del Gran Premio del Canada 2025

Diamo un'occhiata a tutte le informazioni riguardanti il ​​programma e le trasmissioni del Gran Premio di Montreal di sabato.

Il circuito di Montreal sarà la prossima tappa della stagione, dove Lewis Hamilton con la Ferrari cercherà di migliorare le sue prestazioni, Andrea Kimi Antonelli consoliderà la sua posizione di campione del mondo e Carlos Sainz troverà la sua performance con la Williams.

Aston Martin e Fernando Alonso, d'altra parte, cercheranno di superare il disagio causato dalla loro scarsa competitività finora in questa stagione e di continuare la loro ascesa dopo l'ultima gara.

Questo potrebbe essere un fine settimana speciale per Colapinto, che avrà l'opportunità di consolidare la sua presenza in Alpine dopo aver preso il posto di Jack Doohan.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere in vista di sabato su calendari e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma del GP del Canada di sabato

14 giugno

FP3

Spagna: 18:30 / DAZN

18:30 / DAZN Argentina: 13:30 / Star +

13:30 / Star + Colombia: 11:30 /Stella +

11:30 /Stella + Messico: 10:30. /Fox Sport

10:30. /Fox Sport Stati Uniti (Pacifico): 09:30. /ESPN

Qualità

Spagna: 22:00 /DAZN

22:00 /DAZN Argentina: 17:00 /Stella +

17:00 /Stella + Colombia: 15:00 /Stella +

15:00 /Stella + Messico: 14:00 /Fox Sport

14:00 /Fox Sport Stati Uniti (Pacifico): 13:00 /ESPN

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha regalato una gara in cui Oscar Piastri ha vinto comodamente, ma nelle posizioni posteriori c'è stata molta battaglia.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno aumentato il distacco nel Campionato Piloti di F1 dopo che Max Verstappen ha perso la testa nel finale di gara ed è stato penalizzato fino alla decima posizione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché si è ritirato a causa di problemi con l'unità di potenza. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto: Alonso ha finalmente ottenuto i suoi primi punti della stagione, mentre Carlos Sainz è rimasto nelle ultime posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono sensazioni positive con Lewis Hamilton, che è finito ancora una volta dietro a Charles Leclerc, autore di un altro podio per la Scuderia.

