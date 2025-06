Carlos Sainz punta alla vittoria del Gran Premio del Canada dopo il primo allenamento libero del weekend.

Il pilota, originario di Madrid, ha registrato il terzo miglior tempo, a soli 0,082 secondi dal suo compagno Alexander Albon, mentre Max Verstappen si è distinto realizzando il giro più veloce.

Dietro i Williams sono emersi George Russell, Lewis Hamilton e Isack Hadjar, mentre per la McLaren la giornata è stata particolarmente deludente, con Lando Norris che ha chiuso al settimo posto.

Liam Lawson, seguito da Pierre Gasly e Charles Leclerc, ha completato il giro di ronda, con Fernando Alonso al dodicesimo posto, superando sia Kimi Antonelli che Oscar Piastri. La performance di Franco Colapinto resta preoccupante, terminando al penultimo posto della sessione.

FP1 GP del Canada

Questo è il risultato del primo allenamento libero in preparazione al Gran Premio del Canada 2025 di Formula 1.

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 Alexander Albon 3 Carlos Sainz 4 George Russell 5 Lewis Hamilton 6 Isack Hadjar 7 Lando Norris 8 Liam Lawson 9 Pierre Gasly 10 Charles Leclerc 11 Yuki Tsunoda 12 Fernando Alonso 13 Kimi Antonelli 14 Oscar Piastri 15 Lance Stroll 16 Gabriel Bortoleto 17 Oliver Bearman 18 Esteban Ocon 19 Franco Colapinto 20 Nico Hulkenberg

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha regalato una gara in cui Oscar Piastri ha vinto comodamente, ma nelle posizioni posteriori c'è stata molta battaglia.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno aumentato il distacco nel Campionato Piloti di F1 dopo che Max Verstappen ha perso la testa nel finale di gara ed è stato penalizzato fino alla decima posizione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché si è ritirato a causa di problemi con l'unità di potenza. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto: Alonso ha finalmente ottenuto i suoi primi punti della stagione, mentre Carlos Sainz è rimasto nelle ultime posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono sensazioni positive con Lewis Hamilton, che è finito ancora una volta dietro a Charles Leclerc, autore di un altro podio per la Scuderia.

1. Oscar Piastri 186 punti

2. Lando Norris 176 punti

3. Max Verstappen 137 punti

4. George Russell 111 punti

5. Charles Leclerc 94 punti

6. Lewis Hamilton 71 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 48 punti

8. Alexander Albon 42 punti

9. Isack Hadjar 21 punti

10. Esteban Ocon 20 punti

11. Nico Hülkenberg 16 punti

12. Lance Stroll 14 punti

13. Carlos Sainz 12 punti

14. Pierre Gasly 11 punti

15. Yuki Tsunoda 10 punti

16. Oliver Bearman 6 punti

17. Liam Lawson 4 punti

18. Fernando Alonso 2 punti

19. Franco Colapinto 0 punti

20. Gabriel Bortoleto 0 punti

