La leggenda della F1 sconvolta dal trattamento riservato a Verstappen dalla Red Bull

Un bicampione mondiale di Formula 1 ha espresso il suo stupore per le decisioni adottate dalla Red Bull durante il Gran Premio di Spagna.

Il team guidato da Christian Horner ha infatti optato per far entrare in pit stop Max Verstappen in condizioni di safety car tardivo, scegliendo gomme dure che, sebbene generalmente affidabili, si sono rivelate meno performanti in gara.

La difficoltà del pilota olandese nel raggiungere la temperatura ottimale ha consentito a Charles Leclerc di recuperare terreno, sfociando in una controversa battaglia con George Russell e lasciando il weekend segnato da penalità superiori ai punti conquistati in campionato. Inoltre, l’ex pilota McLaren Mika Häkkinen ha fatto notare, durante un podcast, come il tipo di pneumatico montato a Barcellona abbia sollevato dubbi al pilota olandese.

Häkkinen commenta la sorprendente conversazione radio di Verstappen

Il quattro volte campione ha commentato: "Mi ha sorpreso moltissimo questa domanda." Di solito un pilota conosce esattamente il tipo di pneumatici che monta e le relative condizioni al suo ingresso in box. Usando pneumatici duri per Max, Häkkinen intuì che la situazione poteva evolvere male, compromettendo il necessario grip e impedendo il raggiungimento della temperatura ideale, problemi che avrebbero potuto costargli preziose posizioni. Dopo la corsa, Verstappen ha ammesso in un post Instagram che quella scelta aveva contribuito alla frustrazione che lo spinse a scontrarsi con il pilota Mercedes.

