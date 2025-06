Russell sottolinea le ragioni dell'INCOSCIENZA di Verstappen

George Russell e Max Verstappen si sono incrociati in diverse occasioni, ma nel Gran Premio di Spagna l’atmosfera sembrava essersi placata, finché Verstappen non ha improvvisamente urtato il lato del Mercedes. In un’intervista a Channel 4, Russell ha raccontato la sua versione dei fatti.

Verstappen era concentrato sulla sua gara a Barcellona, con l’obiettivo di raggiungere il podio. Pur essendoci teorie secondo cui le McLaren fossero più veloci, la Red Bull ha scelto una strategia differente per cercare di mettere in difficoltà il team di Woking.

Così, sebbene non si stesse affrontando direttamente contro Russell, il pilota olandese si è trovato a incrociare il britannico subito dopo la ripresa, durante la fase frenante. Uscendo dalla pista, ha preso la curva del cordolo e rientrato sull’asfalto proprio davanti a Russell.

Tutto è avvenuto nel rispetto delle regole, come è stato accertato in seguito, anche se la Red Bull aveva ordinato a Verstappen di sorpassare Russell. Il pilota ha eseguito la mossa con evidente riluttanza e, poco dopo, si è verificato un contatto. Russell, ancora perplesso, ha commentato: "Non capisco il perché".

Verstappen "è un pilota tosto", secondo Russell

Anche se in passato si sono scambiati aspre critiche a seguito di episodi in pista, dopo il Gran Premio di Spagna Russell è rimasto sorprendentemente calmo, probabilmente grazie al buon quarto posto ottenuto. Interpellato da Channel 4 sull’incidente, ha spiegato: "La situazione è semplice: Verstappen è un pilota estremamente tosto. È di quel tipo, vince o scompare. Negli ultimi anni è stato sempre in testa e, probabilmente, è da tanto che non vedevamo qualcosa di simile".

Il britannico ha aggiunto: "Ci confrontiamo con Max dal 2011 e in parte questo fa parte del suo stile. Tuttavia, nutro grande rispetto per il mio rivale e non intendo criticarlo, dato che è quattro volte campione del mondo e io non lo sono ancora. È chiaro che sa fare molte cose molto bene, ma quella mossa di oggi mi è sembrata superflua e, sinceramente, non riesco a coglierne la logica".

