Verstappen prende in giro Russell dopo l'incidente di Barcellona

Max Verstappen e George Russell hanno da tempo un rapporto teso, una situazione che non ha trovato sollievo nemmeno dopo il Gran Premio di Spagna.

Durante la gara, Russell ha sottolineato come persino i più giovani seguano la Formula 1, invitando Verstappen a fare da esempio. In risposta, il pilota olandese ha ribattuto con tono ironico, affermando che alla prossima occasione avrebbe portato dei fazzoletti per il pilota Mercedes. Nei momenti finali della corsa l’atmosfera si è inasprita: dalla barriera del box di Red Bull era infatti stato richiesto a Verstappen di cedere una posizione ritenuta non conquistata in modo lecito.

Nella fase conclusiva della gara si è innescata una situazione di forte tensione. Pur non essendo d’accordo con la decisione del team, Verstappen ha ceduto la posizione a Mercedes a malincuore. L’atmosfera è divenuta particolarmente carica quando, vedendo Russell sorpassare, il pilota olandese ha reagito con un’accelerazione e un contatto laterale, condotta che gli è costata una penalizzazione di dieci secondi e tre punti sulla licenza. Dopo la gara, le reciproche critiche hanno accentuato ulteriormente la rivalità in pista.

Verstappen si prepara con fazzoletti per Russell

Durante la conferenza stampa successive, Russell ha evidenziato come Verstappen debba dare l’esempio, ricordando che la Formula 1 ha un ampio seguito anche tra i più piccoli.

Poco dopo, il quattro volte campione mondiale ha replicato: “Beh, la prossima volta ti porterò dei fazzoletti”. Nonostante l’incidente lo abbia fatto scendere fino alla decima posizione e rallentato la corsa al titolo, il pilota olandese minimizza l’impatto dell’accaduto, sostenendo che in questa stagione la vera sfida riguarda chi riesce a dominare senza intoppi, rendendo tali contendenti praticamente invincibili.

