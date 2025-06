Hamilton e Leclerc cercano il MIGLIOR tifoso della Ferrari

Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno dato il via alla ricerca del ragazzino che, con un video divertente, è diventato virale mentre cercava di attirare l’attenzione del pilota monegasco.

Il piccolo, con tutta l’energia possibile, gridava “LECLERCGG!”, facendo scoppiare in internet una vera ondata di risate. Dal podio del circuito di Barcellona, Hamilton ha scherzato: “Quel bambino che ha urlato ‘Leclerghhh!’… dove sarà? Ci piacerebbe ritrovarlo per invitarlo a unirsi a noi”.

Leclerc, suo compagno sul podio, ha spiegato: “Stiamo cercando il bimbo per invitarlo, ma non siamo riusciti a trovarlo. Il video è davvero esilarante! In effetti, all’ultima gara, passando accanto ai commissari, abbiamo sentito qualcuno gridare ‘Leclercggh’; sono certo che tutti ne abbiano già sentito parlare.”

La ricerca pubblica di Hamilton e Leclerc dà i suoi frutti

La Formula 1 ha diffuso la ricerca sui propri canali social, ottenendo numerose segnalazioni che hanno fatto riconoscere il giovane protagonista. Si tratta di Mohammed, un talento emergente che ha già vinto diversi premi nelle competizioni di kart al Dubai Kartdrome e che conta quasi undici mila follower su Instagram.

Mohammed, vedendo il video di Hamilton e Leclerc, lo ha condiviso nelle sue storie accompagnandolo con l’appello: “Per favore, aiutatemi a farmi seguire!”.

