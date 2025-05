Diamo un'occhiata a tutto ciò che riguarda gli orari per poter godere del prossimo Gran Premio di Spagna 2025.

Il circuito di Barcellona-Catalogna sarà la prossima tappa della stagione dove Lewis Hamilton con la Ferrari cercherà di sfruttare i miglioramenti, Andrea Kimi Antonelli di consolidarsi come rivelazione e Carlos Sainz di trovare prestazioni con la Williams in casa.

Aston Martin e Fernando Alonso, invece, cercheranno di lasciarsi alle spalle tutti i problemi causati dalla mancanza di competitività in questa stagione e di ottenere i primi punti proprio nel Gran Premio di cui è appena stato nominato ambasciatore.

Potrebbe essere un fine settimana speciale per Colapinto, che avrà l'opportunità di consolidare la sua permanenza in Alpine dopo aver preso il posto di Jack Doohan.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per la giornata di domenica, in merito a orari e canali televisivi per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Domenica 01 giugno

Gara

Italia: 15:00 / DAZN

15:00 / DAZN Argentina: 10:00 / Star +

10:00 / Star + Colombia: 08:00 / Star +

08:00 / Star + Messico: 07:00 / Fox Sports

07:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 06:00 / ESPN

Com’è la classifica costruttori dopo il GP di Monaco?

Il Gran Premio di Monaco ha rappresentato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nella classifica costruttori dopo i segnali positivi di Red Bull e Ferrari.

Sulle strade di Montecarlo non c’è stato margine di manovra per i piloti, poiché il disegno del circuito non consente molti sorpassi in gara, rendendo tutto molto monotono.

La Mercedes non è riuscita a mantenere la costanza e coloro che hanno sfruttato meglio la gara sono stati Ferrari e Red Bull. Una piacevole sorpresa è che la Williams si è di nuovo piazzata in ottima posizione con Albon e Sainz, segnando punti con entrambe le monoposto.

1. McLaren 319 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 143 punti

4. Ferrari 142 punti

5. Williams 54 punti

6. Haas 26 punti

7. Racing Bulls 22 punti

8. Aston Martin 14 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

