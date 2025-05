Orari e canali TV del GP di Spagna 2025

Le sessioni di allenamento per il Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento della stagione 2025 di Formula 1, prenderanno il via questo venerdì sul circuito di Barcelona-Catalunya.

Qui Lewis Hamilton, ora con la Ferrari, cercherà di sfruttare le ultime innovazioni tecniche, mentre il giovane Andrea Kimi Antonelli punta a confermarsi come una delle grandi sorprese della stagione. Nel frattempo, Carlos Sainz lavorerà per trovare la giusta sintonia con la Williams nel proprio paese, offrendo così spunti interessanti per le strategie in pista.

Un’attenzione particolare è rivolta ad Aston Martin e a Fernando Alonso, che vogliono finalmente superare le difficoltà emerse finora. Il team e il pilota, infatti, puntano a ritrovare la competitività e a trasformare ogni ostacolo in un’opportunità di riscatto. Alonso, che ha recentemente assunto il ruolo di ambasciatore per questo Gran Premio, si prepara a un weekend decisivo, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza nel cammino verso il podio.

Ecco tutte le informazioni utili per venerdì, con dettagli sugli orari di inizio e sui canali televisivi per i vari paesi dell’America Latina, della Spagna, dell’Italia e degli Stati Uniti.

Pratiche Libere 1 (FP1) - Venerdì 30 maggio 2025

Stati Uniti (orario Pacifico): 04:30 hrs Messico: 05:30 hrs Stati Uniti (orario Centrale): 06:30 hrs Colombia: 06:30 hrs Stati Uniti (orario Orientale): 07:30 hrs Argentina: 08:30 hrs Spagna e Italia: 13:30 hrs

Pratiche Libere 2 (FP2) - Venerdì 30 maggio 2025

Stati Uniti (orario Pacifico): 08:00 hrs Messico: 09:00 hrs Stati Uniti (orario Centrale): 10:00 hrs Colombia: 10:00 hrs Stati Uniti (orario Orientale): 11:00 hrs Argentina: 12:00 hrs Spagna e Italia: 17:00 hrs

Come guardare in diretta le sessioni di allenamento di F1 in TV

Le emittenti che detengono i diritti per la trasmissione della Formula 1 da Miami sono le seguenti: negli Stati Uniti, ESPN ed ESPN Deportes; in Spagna, DAZN; in Italia, Sky Sport F1; in Messico, Fox Sports; e in Colombia e Argentina, Disney+. Inoltre, F1TV Pro è disponibile in alcuni paesi selezionati. Se desideri vivere l’esperienza del Gran Premio di Spagna in 4K UHD, puoi farlo con F1 TV Premium: clicca QUI.

