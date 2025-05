Questo sabato si svolgerà la terza sessione libera e la qualificata del Gran Premio di Spagna 2025. Qui troverai tutte le informazioni relative agli orari e ai canali televisivi per seguire l’evento.

Il circuito di Barcelona-Catalunya rappresenta il prossimo appuntamento della stagione, in cui Lewis Hamilton, in Ferrari, cercherà di sfruttare al meglio i recenti miglioramenti.

Allo stesso tempo, Andrea "Kimi" Antonelli si sta affermando come una vera sorpresa, mentre Carlos Sainz punta a ottenere prestazioni più incisive con la Williams in casa.

Anche Aston Martin e Fernando Alonso, reduce da serie difficoltà che hanno compromesso la competitività, mirano a ripartire in modo deciso, soprattutto in vista di un Gran Premio che ha appena visto Alonso nominato ambasciatore.

Ecco tutte le informazioni di cui hai bisogno per il sabato, con gli orari e i canali televisivi dedicati ai paesi dell’America Latina, della Spagna, dell’Italia e degli Stati Uniti.

Sabato 31 maggio

FP3

Spagna: 12:30 / DAZN

12:30 / DAZN Argentina: 07:30 / Star +

07:30 / Star + Colombia: 05:30 / Star +

05:30 / Star + Messico: 04:30 / Fox Sports

04:30 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 03:30 / ESPN

Qualifiche

Spagna: 16:00 / DAZN

16:00 / DAZN Argentina: 11:00 / Star +

11:00 / Star + Colombia: 09:00 / Star +

09:00 / Star + Messico: 08:00 / Fox Sports

08:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 07:00 / ESPN

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Spagna?

La Ferrari è rimasta vicina alla McLaren, mentre Franco Colapinto ha dovuto affrontare un'emergenza per un incendio sulla sua vettura durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2025.

Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo della sessione grazie a un giro in 1:13.718 secondi, superando di appena 0.367 Max Verstappen. Dietro di loro sono arrivati i piloti Ferrari Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Oscar Piastri ha completato le prime cinque posizioni, seguito da Liam Lawson, Oliver Bearman, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly. Fernando Alonso ha chiuso 13º, Carlos Sainz 15º e Franco Colapinto è arrivato ultimo dopo che la sua Alpine ha avuto problemi al motore.

Questa è stata la prima sessione in F1 dopo che la FIA ha introdotto una direttiva che rende più severe le misure contro la flessione delle ali anteriori, una questione che ha generato molta polemica nelle ultime settimane. Questi sono i risultati della prima sessione di prove libere in vista del prossimo Gran Premio di Spagna del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

FP1 GP di Spagna

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Max Verstappen 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Liam Lawson 7 Oliver Bearman 8 Isack Hadjar 9 Yuki Tsunoda 10 Pierre Gasly 11 George Russell 12 Lance Stroll 13 Fernando Alonso 14 Nico Hulkenberg 15 Carlos Sainz 16 Gabriel Bortoleto 17 Ryo Hirakawa 18 Kimi Antonelli 19 Victor Martins 20 Franco Colapinto

