Previsioni meteo per il GP di Spagna; Ultime notizie da Barcellona

Il nono Gran Premio della stagione 2025 e l'ultimo della tripla carter vigente si svolgerà questo weekend al Circuit de Barcelona-Catalunya, inquadrato come Gran Premio di Spagna.

Domenica segnerà l'addio a Barcellona come sede ufficiale, poiché dal 2026 sarà il circuito urbano di Barajas a Madrid ad ospitare l’evento. Lando Norris, reduce dalla sua prima vittoria a Montecarlo – un risultato storico per la McLaren non visto dal 2008 con Lewis Hamilton – dimostra un forte ritorno in forma. Tuttavia, Oscar Piastri continua a lottare per il campionato piloti, con Max Verstappen sempre in corsa per la leadership.

La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente. La FIA ha infatti intensificato i controlli sulle ali anteriori flessibili delle monoposto McLaren, aumentando così l’incertezza sugli equilibri della gara. Resta da vedere se le nuove misure tecniche riusciranno a modificare l’assetto competitivo a Barcellona o se interverrà, invece, il fattore meteorologico nel destino della corsa.

Previsioni meteo per il Gran Premio di Spagna

Venerdì, 30 maggio – FP1 e FP2

La prima sessione d’allenamento inizia alle 13:30 ora locale, sotto un sole intenso e con temperature che saliranno fino a 25°C. Il cielo sarà completamente sereno, senza traccia di pioggia, mentre una leggera brezza proveniente da sud attraversa la linea di partenza e raggiunge la prima curva. La FP2 prenderà il via alle 17:00, con condizioni meteo stabili e un leggero incremento del vento, che arriverà fino a 11 mph, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Sabato, 31 maggio – FP3 e Qualifiche

La giornata di sabato manterrà un clima ideale e asciutto. La FP3 inizierà alle 12:30 con costanti 25°C e assenza di pioggia, permettendo ai piloti di affinare le proprie strategie in vista delle qualifiche. La sessione di qualificazione si terrà alle 16:00 in condizioni asciutte, con una sensazione termica che potrà arrivare fino a 30°C; per l’intera giornata il cielo rimarrà terso e stabile.

Domenica, 1 giugno – Gara

La partenza in nero del Gran Premio di Spagna 2025 è fissata per le 15:00 ora locale. Le condizioni restano in linea con quelle del resto del weekend, con temperature di 24°C e una percezione termica di 30°C, senza possibilità di pioggia. Una leggera brezza proveniente da sud, con velocità non superiore agli 11 mph, accompagnerà la gara per tutta la sua durata.

