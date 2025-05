Panoramica novellino 2025: quali giovani scenderanno in pista in F1?

Le squadre di Formula 1 dovranno schierare piloti rookie per la stagione 2025. Per seguire ogni dettaglio su quali formazioni e quali giovani talenti interverranno in ogni Gran Premio, GPFans aggiornerà periodicamente questo elenco.

Quest’anno ogni pilota titolare dovrà cedere il proprio posto in due diverse occasioni durante le prove libere del venerdì.

Se piloti come Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan o Isack Hadjar hanno partecipato a due o meno Gran Premi, VT1 li ha già considerati nelle gare in Australia e in Cina, così che Alpine, Kick Sauber, Mercedes e Racing Bulls dovranno aggiungere soltanto due ulteriori presenze dei rookie.

A Bahrain si sono debuttati i primi giovani, con la partecipazione di sei novizi in Aston Martin, Ferrari, Haas, Mercedes, Red Bull Racing e Williams. Inoltre, la presenza di Ryō Hirakawa in Giappone – che ha corso con VT1 a bordo della vettura di Doohan in sostituzione di Pierre Gasly – non viene conteggiata tra le quattro sessioni obbligatorie.

In vista del weekend a Bahrain, Hirakawa è stato annunciato come pilota di riserva per Haas e confermato per partecipare alle prove libere in Spagna, Città del Messico e Abu Dhabi.

Pato O’Ward tornerà in pista con McLaren per emozionare il pubblico locale, mentre Victor Martins, entrato a inizio anno nel programma giovani di Williams, farà il suo grande debutto in Spagna.

Di seguito, l’elenco completo di tutti i piloti rookie che parteciperanno alla stagione 2025.

Squadra Sessione Gran Premio Pilota Nella vettura di... McLaren Prima sessione Seconda sessione Terza sessione Quarta sessione Città del Messico – – – Pato O’Ward – – – Non definito – – – Mercedes Prima sessione Seconda sessione Terza sessione Quarta sessione Australia Cina Bahrain – Kimi Antonelli Kimi Antonelli Frederik Vesti – Kimi Antonelli Kimi Antonelli George Russell George Russell Red Bull Prima sessione Seconda sessione Terza sessione Quarta sessione Bahrain – – – Ayumu Iwasa – – – Max Verstappen – – – Ferrari Prima sessione Seconda sessione Terza sessione Quarta sessione Bahrain – – – Dino Beganovic – – – Charles Leclerc – – – Williams Prima sessione Seconda sessione Terza sessione Quarta sessione Bahrain Spagna – – Luke Browning Victor Martins – – Carlos Sainz Alexander Albon – – Haas Prima sessione Seconda sessione Terza sessione Quarta sessione Bahrain Spagna Città del Messico Abu Dhabi Ryō Hirakawa Ryō Hirakawa Ryō Hirakawa Ryō Hirakawa Ollie Bearman Esteban Ocon Esteban Ocon Ollie Bearman Aston Martin Prima sessione Seconda sessione Terza sessione Quarta sessione Bahrain – – – Felipe Drugovich – – – Fernando Alonso – – – Racing Bulls Prima sessione Seconda sessione Terza sessione Quarta sessione Australia Cina – – Isack Hadjar Isack Hadjar – – Isack Hadjar Isack Hadjar Liam Lawson Liam Lawson Alpine Prima sessione Seconda sessione Terza sessione Quarta sessione Quinta sessione Australia Cina – – Giappone Jack Doohan Jack Doohan – – Ryō Hirakawa Jack Doohan Jack Doohan Pierre Gasly Pierre Gasly Jack Doohan Kick Sauber Prima sessione Seconda sessione Terza sessione Quarta sessione Australia Cina – – Gabriel Bortoleto Gabriel Bortoleto – – Gabriel Bortoleto Gabriel Bortoleto Nico Hülkenberg Nico Hülkenberg

