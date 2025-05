F1 Kimi Antonelli Oggi: Caos il Gran Premio di Monaco

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 25° maggio 2025 in Formula 1.

Un grave problema si profila alle porte della Mercedes al Gran Premio di Monaco, dopo un inaspettato ritiro dalla gara di Formula 1. ::: LEGGI DI PIÙ

Sin dall’inizio, il circuito di Monte Carlo ha offerto spettacolo. Nei primi giri, l’azione sulla pista è stata subito interrotta dall’attivazione del Virtual Safety Car, conseguenza di un incidente in cui Antonelli, inaspettatamente, ha causato il contatto di Bortoleto contro il muro di protezione, costringendo la direzione di gara a intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza la pista. ::: LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: Cosa è successo alla Mercedes nelle qualifiche di Monaco? LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: invia un messaggio straziante dopo l'incidente a Monaco. LEGGI DI PIÙ

