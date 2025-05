Norris vince il GP di Monaco; Caos per Antonelli; Leclerc realizza la sua migliore gara

Il Gran Premio di Monaco ha nuovamente dimostrato il talento di Lando Norris, capace di imporsi in pista grazie a una prestazione impeccabile che ha permesso ai McLaren di dominare la gara. La serata è stata caratterizzata da un ritmo elevato e da sorpassi mozzafiato, con Charles Leclerc e Oscar Piastri che hanno completato il podio, regalando agli appassionati momenti di pura adrenalina e competizione sul celebre circuito monegasco.

Sin dall’inizio, il circuito di Monte Carlo ha offerto spettacolo. Nei primi giri, l’azione sulla pista è stata subito interrotta dall’attivazione del Virtual Safety Car, conseguenza di un incidente in cui Antonelli, inaspettatamente, ha causato il contatto di Bortoleto contro il muro di protezione, costringendo la direzione di gara a intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza la pista.

Il ritmo serrato ha continuato a essere interrotto al nono giro, quando Pierre Gasly, dopo aver subito un impatto al fronte del suo monoposto che comprometteva il sistema frenante, è stato costretto a lasciare la corsa, scatenando l’entrata in pista della bandiera gialla e creando ulteriori tensioni tra i piloti.

Un colpo particolarmente duro è arrivato al giro 39 per Fernando Alonso, che, pur partendo dalla sesta posizione e con concrete possibilità di ottenere punti preziosi, ha visto il suo bolide cedere improvvisamente, costringendolo al ritiro e lasciando un segno negativo in quella che si era prospettata come una gara promettente.

Per la Mercedes non è stata una serata fortunata: sia Andrea Kimi Antonelli che George Russell hanno faticato duramente, venendo sorpassati di oltre un giro dai leader. Una prestazione deludente che ha messo in ombra le aspettative dei tifosi, nonostante il clima competitivo che ha caratterizzato l’intero weekend.

Ferrari, invece, ha ottenuto risultati significativi: Lewis Hamilton ha concluso la gara al quinto posto, mentre Charles Leclerc ha brillato, salendo sul gradino più alto del podio e assicurandosi il secondo posto. Carlos Sainz, pur facendosi largo tra i punti, ha faticato a incidere, mentre Alexander Albon ha colpito positivamente, classificandosi al nono, un miglioramento rispetto al decimo posto registrato dallo spagnolo.

In una seconda gara stagionale dal sapore positivo, Franco Colapinto è riuscito a portare a termine la corsa senza danni, concludendo al tredicesimo posto, in netto contrasto con il compagno Pierre Gasly, costretto a ritirarsi. Questo risultato fa ben sperare per il futuro del giovane pilota argentino.

Correlato: Testa a testa in gara: Charles Leclerc straccia Lewis Hamilton

Come è terminato il Gran Premio di Monaco 2025?

1. Lando Norris

2. Charles Leclerc

3. Oscar Piastri

4. Max Verstappen

5. Lewis Hamilton

6. Isack Hadjar

7. Esteban Ocon

8. Liam Lawson

9. Alexander Albon

10. Carlos Sainz

11. George Russell

12. Oliver Bearman

13. Franco Colapinto

14. Gabriel Bortoleto

15. Nico Hülkenberg

16. Lance Stroll

17. Yuki Tsunoda

18. Andrea Kimi Antonelli

19. Fernando Alonso

20. Pierre Gasly

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato