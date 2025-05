Mercedes, la preoccupazione principale per i GRAVI problemi di Alonso

Un grave problema si profila alle porte della Mercedes al Gran Premio di Monaco, dopo un inaspettato ritiro dalla gara di Formula 1.

La sventura per il team si è aggravata quando Fernando Alonso ha dovuto abbandonare la competizione al giro 39 a causa di un malfunzionamento nella sua Aston Martin a propulsione Mercedes.

Questo episodio rappresenta il terzo inconveniente consecutivo legato all'unità di potenza, a seguito del guasto elettrico che aveva compromesso il weekend di George Russell.

Inoltre, Kimi Antonelli ha affrontato seri problemi di affidabilità a Imola, costringendosi all'interruzione della sua prima gara casalinga e accrescendo le preoccupazioni del team di Toto Wolff.

Fernando Alonso abbandona il GP di Monaco

Durante la gara, Alonso ha dovuto far fronte a continui problemi di potenza, costringendolo ad abbandonare la pista avvicinandosi a La Rascasse senza interrompere la corsa.

Pur essendosi qualificato tra i dieci migliori e sembrando vicino ai punti, il pilota è stato vittima di un ulteriore imprevisto in un weekend tra i peggiori della stagione.

Anche George Russell non ha trovato fortuna: mentre lottava per una posizione in area punti, ha subito una penalità di drive-through dopo aver tagliato la chicane nel tentativo di sorpassare il Williams di Alex Albon, commentando in radio: "Accetto la penalità, perché Albon guida in maniera imprudente!"

