Verstappen propone una regola su Mario Kart per RISOLVERE Monaco

Max Verstappen ha proposto una nuova regola dopo il clamoroso insuccesso del Gran Premio di Monaco, in pieno spirito "Mario Kart". Il campione di F1 ha colto l’occasione per lanciare, con un pizzico di ironia, alcune proposte che secondo lui avrebbero potuto rendere la gara più avvincente.

L’introduzione delle due soste obbligatorie non ha garantito lo spettacolo atteso. Sia i piloti che le squadre hanno criticato aspramente la misura, che invece di ravvivare la competizione ha complicato le strategie e oscurato lo svolgimento dell’evento.

All’ultimo giro, Norris ha conquistato la vittoria in un clima di totale caos durante il Gran Premio di Monaco. Norris si porta a casa la vittoria all'ultimo giro in mezzo al caos a Monaco

Verstappen non è stato per nulla soddisfatto della strategia imposta. In un’intervista post gara a Sky Sports F1 ha dichiarato: "Qui non si può competere. Non importa se fai una sosta o dieci". Ha aggiunto che, pur essendo in testa alla gara, le gomme risultavano completamente usurate e impossibilitavano ogni tentativo di sorpasso.

Il pilota ha poi aggiunto: "Oggi, con una monoposto di F1, potresti addirittura superare una vettura di F2. Capisco l’intento, ma il risultato è stato deludente. Sembrava quasi di giocare a Mario Kart: immaginate di modificare le vetture per lanciare banane e rendere la pista scivolosa!"

Le stelle della F1 criticano il Gran Premio di Monaco

Verstappen non è stato l’unico a mostrare il proprio disappunto. Il britannico Russell, in un’intervista dopo la corsa, ha adottato un tono sarcastico, esprimendo incredulità per quanto accaduto. Ha persino scherzato, suggerendo che forse si dovrebbero permettere agli autisti di usare "spruzzatori" durante la gara per irrigidirne l’atmosfera.

Anche i piloti della Williams, insieme a Carlos Sainz e Alex Albon, hanno alzato la voce contro l’accaduto. Il pilota spagnolo ha manifestato la sua delusione per lo svolgimento dell’evento, denunciando una presunta "manipolazione" della gara. Nel frattempo, Albon ha voluto scusarsi con i tifosi per lo spettacolo trasmesso, chiarendo che nessuno dei due avrebbe desiderato vedere la competizione concludersi in quel modo.

