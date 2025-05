Leclerc spiega la sua sfortuna al GP dell'Emilia-Romagna

Charles Leclerc si è accontentato del sesto posto al Gran Premio di Emilia-Romagna, nonostante avesse inizialmente pianificato una strategia che sembrava perfetta. Tuttavia,

l’intervento delle auto di sicurezza ha stravolto i suoi piani, compromettendo le chance di salire sul podio. Un ulteriore contatto con Alexander Albon ha fatto scivolare il pilota dalla quinta posizione, aggravando la situazione e facendogli perdere tempo prezioso. Le condizioni di gara si sono rivelate particolarmente difficili, costringendolo a contenere i rischi per ottenere il miglior risultato possibile.

Dopo il periodo di Safety Car, Leclerc ha spiegato: “Avevo intenzione di montare pneumatici più morbidi, ma Lewis ha cambiato strategia entrando in pit, e trovandomi proprio dietro di lui non sapevo quante posizioni avrei potuto perdere. Ho capito che sarebbe costato troppo in termini di tempo, quindi ho preferito salvare il risultato ottenuto. Ho dato il massimo fino alla fine e, nonostante tutto, sono convinto di aver contribuito positivamente alla gara.”

