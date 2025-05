La F1 lancerà una maestosa collaborazione entro il 2026

Dal 2026 la Formula 1 inaugurerà una nuova era in collaborazione con Disney, portando in pista Mickey Mouse & Friends.

L'annuncio arriva in un periodo di grande espansione, in cui il campionato sta attirando un numero sempre maggiore di giovani appassionati. A partire dal prossimo anno, i fan potranno godere di esperienze uniche, contenuti esclusivi e una linea di merchandising ispirata ai celebri personaggi Disney.

Mickey Mouse, icona conosciuta in tutto il mondo fin dal suo debutto nel 1928, continua a conquistare generazioni di spettatori. Pur essendo tradizionalmente seguito da un pubblico adulto, la Formula 1 ha visto negli ultimi anni un notevole incremento di fan tra i giovani.

In Europa e negli Stati Uniti, sono oltre quattro milioni i bambini tra gli 8 e i 12 anni che seguono la competizione, mentre piattaforme come TikTok e Instagram registrano che il 54% e il 40% dei follower ha meno di 25 anni. Con questa partnership, Formula 1 e Disney mirano a raggiungere e coinvolgere un pubblico sempre più vario e in crescita.

Correlato: ULTIMA ORA: La Ferrari conferma che Leclerc non arriverà a Imola

La F1 porterà Mickey & Friends ai suoi fan

I tifosi potranno vivere l’esperienza Disney direttamente nei circuiti, grazie a contenuti speciali e a una gamma di prodotti che verranno lanciati a livello globale. Emily Prazer, Direttore Commerciale della Formula 1, ha dichiarato: "La nostra collaborazione con Disney promette grandi soddisfazioni. Integrando la famiglia di Mickey nel mondo della F1 e avvicinando il nostro sport ai fan di Disney, espandiamo i nostri orizzonti oltre lo sport".

"Con 820 milioni di follower in tutto il mondo, questa alleanza è perfetta per entrambi i marchi, noti per innovare e intrattenere milioni di persone. Sono impaziente di scoprire le idee che i nostri team realizzeranno sia in pista che fuori." Tasia Filippatos, presidente di Disney Consumer Products, ha aggiunto: "Celebrare quasi un secolo di Mickey Mouse & Friends grazie a questa collaborazione con la Formula 1 rappresenta un’opportunità unica per unire due giganti dell’intrattenimento e creare prodotti irresistibili per i fan. L’iniziativa, che si svilupperà a livello globale, offrirà contenuti ed esperienze indimenticabili sia ai sostenitori di Disney sia agli appassionati di F1."

Disney x @f1 🏎️ Coming 2026 Gear up for a new #MickeyandFriendsxF1 collaboration kicking into high-speed next year. pic.twitter.com/nryDG6FFyE — Disney (@Disney) May 20, 2025

Guarda i Gran Premi della stagione in 4K UHD su F1 TV Premium cliccando QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato