Le migliori sensazioni di Hamilton dopo il GP dell'Emilia-Romagna

Lewis Hamilton ha concluso al quarto posto nel Gran Premio di Emilia-Romagna ad Imola, ma ciò che lo ha maggiormente emozionato non è stato il piazzamento.

Nella sua prima gara casalinga all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari in veste di pilota della Scuderia, l’esperienza di correre davanti ai tifosi rossoneri ha avuto un valore unico, confermandosi come una delle giornate più memorabili della stagione.

La prestazione eccezionale e l’atmosfera speciale del sabato hanno reso l’evento particolarmente sentito per Hamilton, che alla fine della corsa ha dichiarato: "Correre oggi davanti ai Tifosi, in questo weekend, è stata – come sapete – la migliore esperienza dell’anno finora", ha affermato il pilota in un’intervista per F1TV.

Per quanti anni ha firmato Hamilton con Ferrari?

Secondo il noto giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo non sarà breve: "È la notizia del millennio per la Formula 1. Hamilton ha sottoscritto un contratto 2+1, con una visione che si estende fino al 2026". L’ipotesi di vedere il britannico in rosso, fino ad ora relegata ai sogni più sfrenati, rappresenta un evento storico. Un pilota del suo calibro non aveva mai vestito i colori della Scuderia, considerando che Michael Schumacher era arrivato con due titoli alle spalle.

"Stiamo vivendo qualcosa di straordinario. Come scrive Mogol, se questo progetto funzionerà o no, potremo scoprirlo con il tempo", ha commentato Hamilton per Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari si legge: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025, con un contratto pluriennale". Inoltre, l’accordo risulta essere estremamente vantaggioso per il pilota britannico, consolidando la sua posizione tra i corridori meglio retribuiti del campionato.

