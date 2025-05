Ronaldo e Verstappen uniscono le forze per un tifo speciale a Imola.

Ronaldo Luís Nazário de Lima, noto in tutto il mondo come Ronaldo, è ad Imola per assistere al Gran Premio dell'Emilia-Romagna in qualità di ospite Ferrari. Nonostante l’entusiasmo per la gara, il grande campione non perde di vista la lotta per il titolo tra Ajax e PSV. In particolare, la presenza di Max Verstappen, noto tifoso del PSV, alimenta il sogno di poter vivere una doppia festa: quella in pista e quella nei Paesi Bassi.

Considerato uno dei più grandi calciatori della storia, il brasiliano ha fatto la storia con club come FC Barcelona, Internazionale, Real Madrid e AC Milan. Tra il 1994 e il 1996, ha calcato i campi del PSV, dimostrando il suo talento in modo inequivocabile. Pur essendo concentrato sulla competizione odierna, Ronaldo segue con attenzione le novità del club di Eindhoven, che oggi potrebbe conquistare il campionato sconfiggendo lo Sparta Rotterdam.

D’altro canto, Verstappen, originario del Limburgo e fervente sostenitore del PSV, vive questo momento con grande passione, riuscendo a coniugare la sua dedizione alla Formula 1 con l’amore per il calcio.

Correlato: ULTIMA ORA: La Ferrari conferma che Leclerc non arriverà a Imola

Ronaldo seguirà sia la Formula 1 che il PSV in Italia

In un’intervista a Viaplay, Ronaldo ha evidenziato come il PSV abbia concrete possibilità di aggiudicarsi il titolo nazionale, a patto che sconfigga lo Sparta Rotterdam o che l’Ajax subisca un calo di rendimento contro il FC Twente.

"Naturalmente lo so", ha dichiarato l’ex campione, spiegando che, pur essendo presente alla gara, seguirà con attenzione il punteggio sul suo telefono. Ha anche elogiato Verstappen, definendolo "incredibile" e sottolineando il legame particolare del pilota di Red Bull, sposato con una brasiliana figlia di Nelson Piquet. Ronaldo ha concluso esprimendo la sua fiducia: spera vivamente che il PSV possa trionfare oggi, permettendo così a Verstappen di celebrare un doppio successo, nonostante il pilota debba prima farsi largo tra una concorrenza agguerrita, inclusi i due McLaren arrivati ad Imola.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato