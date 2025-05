Hamilton condivide dettagli intimi su un progetto speciale

Il sette volte campione di Formula 1, Lewis Hamilton, ha svelato retroscena intriganti su un progetto speciale realizzato lontano dalle piste.

Dopo un fine settimana intenso al Gran Premio di Miami, dove ha conquistato un podio durante la gara sprint del sabato nonostante una prestazione dell'ottava posizione nell'evento principale di domenica, il pilota ha manifestato il suo disappunto con il tipico sarcasmo britannico, criticando la strategia poco efficace della Ferrari.

Tuttavia, già da lunedì ogni preoccupazione in pista è svanita mentre si preparava per un evento di grande stile: la Met Gala 2025.

La dedizione di Hamilton: mesi di preparazione

La leggenda dello sport ha accettato l’onore di co-presiedere la Met Gala 2025 su proposta della caporedattrice di Vogue, Anna Wintour, affiancandosi a Pharrell Williams, Colman Domingo e A$AP Rocky per celebrare il tema “Superfine: Tailoring Black Style”. La serata ha reso omaggio alla storia della moda afro e all’eleganza dandy, con Hamilton che ha incantato il pubblico indossando un completo firmato dalla britannica Grace Wales Bonner. Il pilota, condividendo immagini sui social, ha raccontato come si sia forgiato il look straordinario che rende omaggio alla designer.

“Dal momento in cui ho appreso il tema di questa edizione, sapevo di voler collaborare con Grace Wales Bonner”, ha spiegato Hamilton. “Questo completo ha richiesto mesi di ricerca e sviluppo: ogni dettaglio è stato curato con estrema attenzione, intrecciando emozioni e significati. Non si tratta semplicemente di moda, ma di una storia ancestrale, elegante, spirituale e sofisticata. Grazie, Grace.” Nonostante sia alle prime armi con la Ferrari, il campione ha sottolineato come Anna Wintour lo abbia costantemente aggiornato su ogni aspetto dell’evento, evidenziando il valore personale e stilistico di questo look.

Durante un’intervista a Vogue, Grace Wales Bonner ha illustrato il profondo simbolismo del completo: “Ogni ornamento e ogni particolare raccontano una storia, con motivazioni ispirate al fiore di baobab e l’utilizzo di materiali naturali come conchiglie di cauri e bottoni in madreperla.” Anche lo stylist di Hamilton, Eric McNeal, ha messo in luce la cura dei dettagli, affermando che per il pilota ogni elemento doveva possedere una propria storia e ragione d’essere.

