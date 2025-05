Andiamo a vedere quali sono le informazioni più importanti sugli orari di domenica per il Gran Premio di Miami 2025.

Dopo l'azione del sabato con la gara sprint e le qualifiche, domenica si disputerà la gara principale in Florida. Nell'ultima tappa a Jeddah, Oscar Piastri ha superato il campione in carica Max Verstappen conquistando la sua quinta vittoria in gara.

Con questo risultato, il pilota australiano è attualmente in testa al campionato piloti ed è a pari vittorie con il suo compagno di squadra, Lando Norris.

L'olandese, da parte sua, ha avuto un finale complicato a Jeddah dopo aver ricevuto una penalità di cinque secondi al primo giro per un incidente con Piastri. Questo verdetto continua a far discutere mentre ci avviciniamo al sesto round.

Orari GP di Miami 2025 - Domenica

Ecco tutto ciò che devi sapere per domenica 4 maggio in merito agli orari e ai canali televisivi per i diversi paesi dell’America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Domenica 4 maggio

Gara

Italia: 22:00 / DAZN

22:00 / DAZN Argentina: 17:00 / Star +

17:00 / Star + Colombia: 15:00 / Star +

15:00 / Star + Messico: 14:00 / Fox Sports

14:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 13:00 / ESPN

Cosa è successo nella Sprint Race del GP di Miami?

Lando Norris ha vinto di rimbalzo la gara sprint del Gran Premio di Miami, favorito dalla sfortuna di Carlos Sainz e Fernando Alonso. È stata una Sprint iniziata in ritardo a causa dell'incidente di Charles Leclerc e del ritardo causato dalla pioggia in pista.

Antonelli è partito in testa, ma ha perso il comando alla prima curva dopo essere stato spinto fuori pista da Oscar Piastri. La FIA ha deciso di non penalizzare la McLaren e davanti non ci sono stati molti cambiamenti poiché tutti temevano un incidente importante; tuttavia, le condizioni dell'asfalto sono migliorate e a 6 giri dalla fine, tutti sono rientrati ai box.

Lewis Hamilton è rientrato prima di tutti e questo gli ha dato un enorme vantaggio, ma nel mezzo delle soste ai box, Max Verstappen si è scontrato con una Mercedes uscendo dal suo garage.

Inoltre, Carlos Sainz ha avuto un incidente con uno dei muri che lo ha costretto al ritiro. Ma non è finita lì, perché Fernando Alonso è stato colpito da Liam Lawson e si è schiantato contro il muro.

Questo ha causato l’uscita di una bandiera gialla e non ci sono stati sorpassi negli ultimi tre giri della gara. Alla fine, Norris ha conquistato la vittoria e Hamilton ha concluso al terzo posto.

Sprint Race GP di Miami

Sprint GP di Miami

