Lando Norris ha vinto di rimbalzo la gara sprint del Gran Premio di Miami, favorito dalla sfortuna di Carlos Sainz e Fernando Alonso.

È stata una Sprint iniziata in ritardo a causa dell’incidente di Charles Leclerc e del ritardo per la pioggia sulla pista. Antonelli è partito in pole, ma ha perso la testa alla prima curva dopo essere stato spinto fuori pista da Oscar Piastri.

La FIA ha deciso di non penalizzare la McLaren e poi, in testa, non ci sono stati molti cambiamenti perché tutti temevano un incidente grave; tuttavia, le condizioni dell’asfalto sono migliorate e a 6 giri dalla fine, tutti sono andati ai box.

Lewis Hamilton si è fermato prima di tutti e questo gli ha dato un enorme vantaggio, ma nel mezzo delle soste ai box, Max Verstappen si è scontrato con una Mercedes uscendo dal suo garage.

Inoltre, Carlos Sainz ha avuto un incidente contro uno dei muri che lo ha costretto al ritiro. Ma non è finita lì, perché Fernando Alonso è stato colpito da Liam Lawson ed è finito contro il muro.

Questo ha causato l’uscita della bandiera gialla e non ci sono stati sorpassi negli ultimi tre giri della gara. Alla fine, Norris ha conquistato la vittoria e Hamilton è riuscito a mantenere il terzo posto.

Sprint Race GP di Miami

Sprint GP di Miami

Sprint GP di Miami

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Lewis Hamilton 4 Alexander Albon 5 George Russell 6 Lance Stroll 7 Liam Lawson 8 Oliver Bearman 9 Yuki Tsunoda 10 Kimi Antonelli 11 Pierre Gasly 12 Nico Hulkenberg 13 Isack Hadjar 14 Esteban Ocon 15 Gabriel Bortoleto 16 Jack Doohan 17 Max Verstappen 18 Fernando Alonso 19 Carlos Sainz 20 Charles Leclerc

Correlato: La stella della Ferrari si schianta prima della partenza della Sprint Race!

Cosa è successo nelle Qualifiche Sprint di Miami?

Andrea Kimi Antonelli si è preso la pole position per la Sprint Race del Gran Premio di Miami 2025. Il pilota italiano ha fatto segnare il miglior tempo a Miami Gardens, con un crono di 1:26.482 secondi, battendo per appena 0.045 Oscar Piastri e per 0.100 Lando Norris della McLaren.

Dietro ai tre è arrivato Max Verstappen e il compagno dell’italiano, George Russell. Poi sono arrivati Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Alexander Albon, Isack Hadjar e Fernando Alonso, il pilota spagnolo è entrato nella SQ3 contro ogni pronostico, dopo un inizio molto complicato con Aston Martin.

Nella SQ2 chi ha avuto problemi è stato Carlos Sainz, al quale la FIA ha cancellato uno dei suoi giri cronometrati e che poi ha commesso un grave errore nella sua ultima uscita, restando senza tempi validi. Lo spagnolo è stato eliminato insieme a Liam Lawson, Pierre Gasly, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg.

Nel primo turno di eliminazione abbiamo avuto la sorpresa dell’eliminazione di Yuki Tsunoda, penalizzato dal suo stesso team e che non è riuscito a lanciarsi per l’ultimo giro. Insieme al pilota giapponese, sono stati eliminati anche Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Lance Stroll.

Questi sono i risultati finali della tabella dei tempi delle qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio di Miami, valido per il Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

Sprint Qualy GP di Miami

Sprint Qualy GP di Miami

Posizione Pilota 1 Kimi Antonelli 2 Oscar Piastri 3 Lando Norris 4 Max Verstappen 5 George Russell 6 Charles Leclerc 7 Lewis Hamilton 8 Alexander Albon 9 Isack Hadjari 10 Fernando Alonso 11 Nico Hulkenberg 12 Esteban Ocon 13 Pierre Gasly 14 Liam Lawson 15 Carlos Sainz 16 Lance Stroll 17 Jack Doohan 18 Yuki Tsunoda 19 Gabriel Bortoleto 20 Oliver Bearman

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato