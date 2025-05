La stella della Ferrari si schianta prima della partenza della Sprint Race!

Uno dei piloti della Ferrari ha vissuto un inaspettato incidente durante la sessione di riscaldamento del Gran Premio di Miami 2025, schiantandosi contro il muro poco prima dell'inizio della Sprint Race.

Charles Leclerc, infatti, si è trovato costretto all'esclusione dopo aver urtato le barriere nel giro di formazione, evento che ha interrotto bruscamente la sua partecipazione e gli ha precluso la partenza dalla sesta posizione in griglia.

'accaduto, avvenuto in condizioni estremamente critiche, ha messo in luce quanto anche i migliori possano incorrere in situazioni imprevedibili.

Charles Leclerc hits the wall!! 😱



With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/XGiaxPPuBq — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Il pilota monegasco, partito con pneumatici intermedi, pur cercando di ridurre la velocità in vista del tracciato bagnato, ha perso il controllo a causa dell’aquaplaning, schiantandosi violentemente contro le barriere durante il giro di riscaldamento.

Le condizioni di pioggia intensa e pista scivolosa hanno giocato un ruolo determinante, sigillando il destino di Leclerc prima ancora dell’inizio ufficiale della competizione.

Come va il Campionato Costruttori in vista del GP di Miami?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto una gara dominata dalla McLaren, dove Oscar Piastri ha conquistato la leadership nel campionato tra i piloti del team. Lando Norris ha perso il primo posto nella classifica piloti di F1 dopo essersi classificato quarto a Jeddah.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, è riuscito ancora una volta a mantenere la sua media finendo sesto, a punti. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata contrastante: Alonso è rimasto fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: sta ancora faticando molto e non è nemmeno vicino a Leclerc. Ecco come sono le posizioni nel Mondiale Piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

1. McLaren 188 punti

2. Mercedes 111 punti

3. Red Bull Racing 89 punti

4. Ferrari 78 punti

5. Williams 25 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 10 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 6 punti

10. Kick Sauber 6 punti

