Hamilton, senza parole per la sua prestazione con la Ferrari

Lewis Hamilton ha detto di essere senza parole dopo la prestazione offerta questo venerdì a Miami.

Il pilota della Ferrari si è espresso con i media dopo le qualifiche per la gara sprint in Florida: “La FP1 probabilmente è andata un po’ meglio, la macchina era più guidabile nella FP1. Ci manca semplicemente velocità.

"Ma continueremo a lavorare da lì. Penso che tutte le macchine davanti siano più veloci quindi... non so cos'altro dire. Ho sempre delle idee, ma non so se saranno buone.

"Di sicuro ci sono cose da imparare da oggi, cambi di assetto da fare in base al comportamento della macchina. C'è del lavoro da fare per guadagnare velocità per il resto del weekend", ha detto.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

