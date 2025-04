F1 Oggi: Russell esplode per i contratti di F1; il programma INSOLITO del GP di Miami

GPFans ti porta le notizie più interessanti di martedì 29° aprile 2025 in Formula 1.

Mercedes ha annunciato una notizia entusiasmante ad Andrea Kimi Antonelli in vista del prossimo Gran Premio di Formula 1. ::: LEGGI DI PIÙ

La salute di Michael Schumacher continua a destare preoccupazione e incertezza. Negli ultimi mesi, però, sono emersi segnali che fanno sperare in un miglioramento, e Johnny Herbert è fiducioso di poter rivedere il sette volte campione del mondo nel contesto della Formula 1. ::: LEGGI DI PIÙ

La prossima tappa del calendario della Formula 1 è Miami: un weekend all'insegna del glamour, celebrità internazionali e un’atmosfera ineguagliabile. La città ospiterà inoltre il secondo weekend sprint della stagione 2025. ::: LEGGI DI PIÙ

George Russell ha commentato la situazione attuale dei contratti in Formula 1, definendo “assurdo” il modo in cui si stanno svolgendo le trattative in questo periodo. ::: LEGGI DI PIÙ

