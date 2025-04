Russell ESPLODE per i contratti di F1

George Russell ha commentato la situazione attuale dei contratti in Formula 1, definendo “assurdo” il modo in cui si stanno svolgendo le trattative in questo periodo.

Dopo un inizio brillante che lo ha visto sul podio in tre gare – in Australia, Cina e Bahrain – si poteva ipotizzare che Mercedes fosse propensa a rinnovargli il contratto in scadenza alla fine della stagione.

Tuttavia, il pilota britannico ha preferito non entrare troppo nel merito della questione, osservando: “I pettegolezzi non sono mai del tutto attendibili, vero?”

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Il rendimento conta più del contratto

Russell non avverte alcuna pressione per la firma di un nuovo accordo imminente. In un’intervista a The Athletic ha ricordato come, in passato, si parlasse solo di contratti in tarda estate – un’abitudine risalente ai tempi in cui Lewis [Hamilton] faceva parte del team.

Oggi, al contrario, è sorprendente notare che molti piloti sottoscrivano contratti a lungo termine fin dall’inizio della stagione. Mentre in McLaren sia Lando Norris sia Oscar Piastri hanno accordi validi fino al 2028, in Mercedes sia Russell che Antonelli sono impegnati fino al termine dell’attuale campionato.

Il 27enne ha sottolineato che il rendimento rappresenta la valuta fondamentale in questo sport: “Se non dai il massimo, il team troverà sempre un modo per sostituirti. Se guidi bene, tutto il resto si sistema da solo.” Ha aggiunto anche che chi cerca una sicurezza eccessiva potrebbe, in realtà, mostrare una certa mancanza di fiducia nelle proprie capacità, ribadendo come un contratto a lungo termine non garantisca necessariamente stabilità in Formula 1.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato