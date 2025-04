Questo sarà il programma INSOLITO del GP di Miami

La prossima tappa del calendario della Formula 1 è Miami: un weekend all'insegna del glamour, celebrità internazionali e un’atmosfera ineguagliabile. La città ospiterà inoltre il secondo weekend sprint della stagione 2025.

Questa settimana il brivido delle corse arriva in Florida: domenica 4 maggio si disputerà il Gran Premio di Miami. Nonostante questa sia solo la quarta edizione nella città del lusso, l'evento ha già saputo imporsi dal suo debutto nel 2022, diventando rapidamente un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori.

Oltre alle sfide tecniche del circuito, ciò che rende la manifestazione ancora più interessante è l’alta caratura degli ospiti e dei team, che colgo l’occasione per presentare design esclusivi di caschi e liveries particolarmente originali.

Miami International Autodrome

Il Miami International Autodrome è un tracciato provvisorio allestito appositamente per il weekend di Formula 1. La pista, lunga 5,412 chilometri, si snoda attorno all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, casa dei Miami Dolphins della NFL. Con 19 curve e dotato di tre zone DRS, il tratto rettilineo tra le curve 16 e 17 rappresenta un’opportunità ideale per i sorpassi. Max Verstappen ha già segnato il giro più veloce, registrando 1.29,708 nel 2023, mentre la gara si disputerà in 57 giri.

Tempi del Gran Premio di Miami

Il weekend di Miami vedrà inoltre in prima linea il secondo sprint del campionato di Formula 1. L’evento partirà venerdì 2 maggio con la sessione di prove libere, seguita dalla qualificazione sprint. Sabato 3 maggio si proseguirà con la gara sprint per poi passare alla sessione di qualificazione, cruciale per stabilire la griglia di partenza della gara principale. Infine, domenica 4 maggio si giocherà il Gran Premio di Miami, appuntamento attesissimo dagli appassionati.

Riepilogo orari

Venerdì 2 maggio 18:30: Prima sessione di prove libere 22:30: Qualificazione sprint

Sabato 3 maggio 18:00: Gara sprint 22:00: Qualificazione

Domenica 4 maggio 22:00: Gran Premio di Miami

